Norsk offer for terrordrab bisættes 21. januar

Norske Maren Uland, som blev dræbt i Marokko sammen med sin danske veninde Louisa Vesterager Jespersen, bisættes i Norge 21. januar.

Formentlig vil både norske og marokkanske myndigheder være til stede ved bisættelsen, skriver Stavanger Aftenblad.

Bisættelsen finder sted fra Time kirke på Jæren i det sydlige Norge.

Sangeren fra det norske band Vamp, Jan Ingvar Toft, skal synge under bisættelsen, og islandske Ásgeir Trausti Einarsson skal synge under en efterfølgende mindehøjtidelighed, skriver Stavanger Aftenblad.

Den 28-årige Maren Ueland og hendes 24-årige danske veninde Louisa Vesterager Jespersen blev dræbt under en ferie i Marokko i december.

Lørdag bliver Louisa Vesterager Jespersen bisat ved en højtidelighed fra Fonnesbæk Kirke i Ikast.

De to kvinder studerede sammen og var taget på ferie sammen. De blev fundet dræbt i et område uden for landsbyen Imlil i Atlasbjergene, som er populært at vandre i.

Marokkansk politi efterforsker dobbeltdrabet som et terrorangreb.

Adskillige personer er blevet anholdt i forbindelse med efterforskningen af drabene.

Fire af de anholdte optræder på en video, der blev offentliggjort en uge før drabene, hvor de sværger troskab til Islamisk Stat.