Norges sydlige kyster bliver invaderet af stillehavsøsters

Den sortlistede stillehavsøsters er ikke bare et problem i danske farvande. I Norge har stillehavsøsters de seneste år bredt sig så voldsomt ud for de sydlige kyster, at den invasive art ventes at etablere sig permanent i området.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

De sylespidse østers er en trussel mod både økosystemer og strandlivet i de områder, den invaderer.

Ved hjælp af nye datamodeller har Miljødirektoratet i Norge udpeget over 40 områder, hvor det er sandsynligt, at stillehavsøsters vil etablere sig permanent.

- Det er kun et spørgsmål om tid, før stillehavsøsters vil brede sig nordpå, siger Egil Postmyr, der er seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Stillehavsøsters er en fremmed art for Norges natur og anses som en trussel mod det naturlige miljø og økosystemerne langs kysterne.

- Det er en af de værste trusler mod biologisk mangfoldighed langs vores kyster, siger Egil Postmyr.

Stillehavsøsters fortrænger blandt andet andre former for østers og blåmuslinger i de områder, den etablerer sig i.