Norges statsminister lukker ned for sin Facebook-væg

Det skal være slut med hadefulde ytringer og trusler i opslag på Norges statsministers Facebook-væg.

Statsminister Erna Solberg, der står i spidsen for Høyre-partiet, lukker midlertidigt for opslagene.

Hun begrunder lukningen med, at hun ikke kan tillade trusler og chikane mod andre på Facebook-væggen.

- De sidste uger har der været meget stor aktivitet i kommentarfeltet og på min Facebook-væg.

- I udgangspunktet skal der være en høj tærskel for at fjerne ytringer, men jeg kan ikke tillade trusler og chikane mod andre mennesker. Jeg kommer derfor til midlertidigt at fjerne væggen, skriver hun i et Facebook-opslag.

Personer kan dog stadig kommentere statsministerens egne opslag, men de kan ikke selv lave dem.

Hun opfordrer folk til at holde sig til emnerne i opslagene.

- Jeg tager gerne imod kritiske indspark, men almindelige manerer forventes. Al form for racisme og grove krænkelser bliver slettet, skriver hun.

Det er især FN's nye migrationspagt, som også har skabt debat i Danmark, der er med til at sætte sindene i kog på statsministerens Facebook.

Norske Dagsavisen skriver torsdag, at der i flere dage har ligget et opslag fra en bruger, der truede med at sprænge Stortinget i luften.

Avisen har samlet flere andre af de opslag, der nu er fjernet fra Solbergs Facebook-side. Flere rummer heftig kritik af FN's migrationspagt og Solbergs mulige underskrift af den.