Norge vil sætte 22. juli-angreb på skoleskemaet

Det er vigtigt, at også fremtidens generationer lærer om det angreb, der den 22. juli 2011 ramte og rystede Norge.

Sådan lyder budskabet søndag ved et "minde og lære"-arrangement i bygningen Høyblokka ved Oslos regeringskvarter.

Her blev det markeret, at det mandag er præcis otte år siden, at Anders Breivik bombede regeringskvarteret i Oslo og gik til angreb mod Arbeiderpartiets Ungdomsforbund (AUF), der holdt sommerlejr på øen Utøya.

I alt 77 mennesker mistede livet ved angrebene.

Det er nemlig vigtigt, at Norge husker angrebet og lærer om det.

Det siger den norske uddannelses- og integrationsminister, Jan Tore Sanner, i forbindelse med søndagens arrangement.

- Det siger sig selv, at den 22. juli skal være en del af skolen. Nutidens og fremtidige generationer skal lære, siger han til den norske avis VG.

Han bakkes op af AUF's formand, Ina Libak.

- Nu er det otte år siden, men også om 80 år skal vi lære af det. De valg, vi træffer nu, har betydning for, hvordan vi kommer til at huske det i fremtiden, siger AUF-formanden til VG.

Ifølge hende nævnes det blandt andet sjældent, at der var tale om et højreekstremt politisk terrorangreb.

Trine Anker, der er forsker og professor ved Den Norske Skole for Teologi, Religion og Samfund, har gennem rundspørger på videregående uddannelser kortlagt skolernes håndtering af 22. juli.

Her står det klart, at mange skoler markerede angrebet og hjalp til under sorgprocessen i den efterfølgende tid.

- Men der har ikke været meget om ideologien bag, siger hun til VG.

Ifølge uddannelses- og integrationsminister, Jan Tore Sanner, vil nyt undervisningsmateriale hjælpe de norske undervisere.

- Det får vi nu. Jeg tror, at det bidrager til, at det bliver lettere. Jeg tror, at lærerne har brug for værktøjer til at kunne stille de rigtige spørgsmål, siger den norske minister til VG.