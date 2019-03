Norge og Island er blevet enige med Storbritannien om en handelsaftale.

Aftalen betyder, at handlen mellem landene kan fortsætte uændret, i tilfælde af at briterne forlader EU uden en aftale.

Forhandlingerne blev færdiggjort fredag.

Aftalen dækker varehandel mellem Storbritannien og de to EØS-lande Norge og Island. EØS står for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og omfatter de 28 EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein.

Aftalen betyder blandt andet, at de nuværende toldsatser mellem landene videreføres i tilfælde af et brexit uden aftale.

- Det er yderst positivt, at norske virksomheder med denne aftale er sikret et grundlag for at fortsætte handlen med Storbritannien, siger udenrigsminister Ine Eriksen Søreide fra Høyre i en pressemeddelelse.

Kun nogle få lande uden for EU har fået tilsvarende aftaler på plads.

Den midlertidige aftale, som fredag blev indgået, dækker ikke regulering af og handel med madvarer, dyr og planter.

Den britiske handelsminister, Liam Fox, bekræfter mandag aftalen.

- Vi er lige nået til enighed med Island og Norge om at sikre britiske virksomheder fortsat adgang til EØS, hvis vi skulle forlade EU uden en aftale, siger handelsministeren i en udtalelse.

- Det her er en af de største handelsaftaler, vi er en del af på grund af vores medlemskab af EU, tilføjer Liam Fox.

Den britiske premierminister, Theresa May, blev i november enig med EU om en aftale om det fremtidige forhold mellem briterne og EU.

Hun har dog ikke formået at få den stemt igennem i det britiske parlament.

Derfor er der stigende sandsynlighed for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale. Efter planen forlader briterne EU den 29. marts.

Det er dog også muligt, at Storbritannien vil bede EU om at udskyde brexit.