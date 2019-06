Norge giver milliarder til satellitovervågning af klima

Norge har afsat store beløb til udvikling af satellitbilleder med høj opløsning af Amazonas og andre områder med regnskov.

Det sker som led i en milliardindsats for at kortlægge langsomme klimaforandringer og ødelæggelserne af regnskoven - om nødvendigt fra træ til træ.

I en fælles indsats med FN og gennem bilaterale aftaler har Norge sat op til tre milliarder norske kroner (omkring 2,3 milliarder danske kroner) af årligt til at redde regnskovene og forbedre forholdene for dem, der bor i dem. Initiativet gælder for de næste ti år.

Op mod 350 millioner danske kroner vil i de kommende fire år blive anvendt til at styrke den vanskelige overvågningen af de fremskridt, som sker i programmerne.

- De katastrofale ødelæggelser vi ser i dag må simpelt hen ikke få lov til at fortsætte siger den norske klima- og miljøminister, Ola Elvestuen.

- Dette projekt skal give os alle bedre indsigt i, hvad der sker i regnskovene, og i hvad vi kan gøre for at redde dem, tilføjer han.

Programmerne er med til at understøtte en lang række nationale og lokale aktiviteter, som skal bidrage til at bevare regnskovsområderne, som opsuger og forvandler CO2, hvorved den globale opvarmning mindskes.

- Lande, som går med i et tæt samarbejde om overvågning af den ødelæggende afskovning, vil få daglig adgang til data fra satellitterne, som kan vise afskovning i selv meget små områder, siger Elvestuen.

Norge har siden 2008 brugt en del af dets oliemidler på at støtte Brasiliens Amazonas Fond.