Nordkoreas ambassadør i Italien deserterer og søger asyl

Nordkoreas ambassadør i Italien, Jo Song Gil, har deserteret og søgt om asyl til sig selv og sin familie i landet.

Det skriver det sydkoreanske medie Korea JoongAng Daily ifølge nyhedsbureauet AFP.

Topdiplomaten og hans familie har boet i Rom siden oktober 2017. Familien søgte ifølge mediet asyl i sidste måned, men nyheden er først kommet frem nu.

Ambassadøren er "søn eller svigersøn til en af de øverste ledere i det nordkoreanske regime", udtaler en anonym kilde til Korea JoongAng Daily.

Italienske myndigheder har endnu ikke taget stilling til anmodningen, men "beskytter ham et sikkert sted", oplyser en anonym kilde ifølge AFP.

Normalt får nordkoreanske diplomater, der er udstationeret i udlandet, besked på at efterlade familiemedlemmer i Nordkorea. Oftest er det børnene, der må blive tilbage, for at sikre, at diplomaterne ikke finder på at desertere.

Ifølge nordkoreanske regler kan op til tre generationer af familiemedlemmer til en anklaget også straffes. Det kan eksempelvis være, hvis de er i familie med en person, der har deserteret eller begået andre forbrydelser.

Alligevel havde Jo Song Gil sin hustru og børn med, da han ankom til Rom i maj 2015. Det indikerer ifølge den anonyme kilde, at han kommer fra en privilegeret og magtfuld familie i Nordkorea.

Flere hundredtusinder nordkoreanere er blevet straffet ved at blive sendt til arbejdslejre uden rettergang.

Mange dør i lejrene uden nogensinde at kende anklagerne mod dem. Det viser en omfattende undersøgelse af menneskerettigheder i Nordkorea.

Sidst, en nordkoreansk topdiplomat deserterede, var i 2016. Dengang forlod Thae Tong Ho sin post som ambassadør i London for at søge asyl.

Cirka 30.000 nordkoreanere er desuden deserteret til Sydkorea, siden Koreakrigen endte i 1953.