Nordkorea nægter at være ene om at opgive atomvåben

Nordkorea afviser at opgive landets atomvåben, hvis ikke USA fører an og først opgiver sine.

Nordkorea vil ikke aldrig ensidigt opgive sine atomvåben, hvis ikke USA først gør det samme.

Sådan lyder budskabet fra det nordkoreanske styre ifølge det officielle nyhedsbureau i Nordkorea, KCNA.

Meldingen kommer torsdag, efter at forhandlingerne mellem USA og Nordkorea om atomnedrustning på Den Koreanske Halvø er gået i hårdknude.

Det skaber ifølge nyhedsbureauet AP øget tvivl om, hvorvidt Nordkoreas leder, Kim Jong-un, nogensinde vil opgive det våbenarsenal, som han anser som afgørende for sin overlevelse.

USA's præsident, Donald Trump, mødtes med Kim Jong-un ved et historisk topmøde den 5. juni i Singapore.

Her blev de to ledere enige om at arbejde frem mod en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Aftalen indeholdt dog ingen plan for, hvordan målet om en atomafrustning skulle opnås.

I de seneste årtier har Nordkorea arbejdet på at blive en atommagt. Over de seneste år har Nordkorea gennemført succesfulde test af både langdistancemissiler og atombomber.

Kim Jong-un gik under topmødet med til en nordkoreansk atomnedrustning, mod at USA ophævede sanktioner mod landet.

Derudover har USA og Sydkorea suspenderet de fleste planlagte militærøvelser. Senest skulle en tidligere udskudt øvelse efter planen afholdes i december, men i oktober blev planen lagt i graven.

I starten af november meddelte Nordkorea dog, at USA har svigtet, når det kommer til at ophæve sanktionerne mod landet.

Derfor er Nordkorea parat til officielt at genstarte udviklingen af langdistancemissiler og atomvåben, lød meldingen fra Nordkorea i november.