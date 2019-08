Nordkorea: Stop militærøvelserne eller forhandlinger droppes

Nordkorea agter ikke at fortsætte forhandlinger med Sydkorea, så længe militærøvelser med USA gennemføres.

Forhandlinger mellem Nord- og Sydkorea vil ikke blive genoptaget, så længe Sydkorea og USA fortsætter med at gennemføre fælles militærøvelser, hvor Nordkorea anses som "fjenden".

Det siger Kwon Jong-gun, generaldirektør i det nordkoreanske udenrigsministeriums kontor for amerikanske anliggender, i en udtalelse til det statslige nyhedsbureau KCNA søndag morgen lokal tid.

Ifølge generaldirektøren er det i tillæg "det rene nonsens", når Sydkorea sideløbende kræver, at Nordkorea stopper prøveaffyringer af missiler.

- Når man tager i betragtning, at deres militære øvelser med al tydelighed har os designeret som fjenden, så er fremtidige forhandlinger besværliggjort, siger Kwon Jong-gun.

Ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap testede Nordkorea fredag yderligere to missiler, der blev affyret over Det Japanske Hav.

Det er femte gang på få uger, at nordkoreanerne gennemfører en missiltest.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har tidligere sagt, at de seneste prøveaffyringer er et svar på militærøvelser, som USA og Sydkorea indledte i denne uge.

Øvelserne mellem de to allierede simulerede en række mindre sammenstød med en fjendtlig militærmagt i regionen.

Det var ellers planlagt, at øvelserne skulle være langt mere omfattende, men USA meddelte i sidste weekend, at øvelserne ville blive nedskaleret.

Ifølge kilder i det amerikanske forsvarsministerium skete det for at fremskynde forhandlingerne mellem Washington og Pyongyang, der på det seneste har stået i stampe.

Nordkorea har dog hele tiden fastholdt, at man anser øvelserne som en "generalprøve på krig" og har svaret igen med de mange prøveaffyringer af kort- og mellemdistanceraketter over Det Japanske Hav.

Lørdag skrev USA's præsident, Donald Trump, i et opslag på Twitter, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, havde skrevet et brev, hvori der angiveligt udvises velvilje i forhold til nye forhandlinger.

Trump og Kim har mødtes til tre forhandlingsrunder, men alle gange er parterne gået hver til sit uden store fremskridt.

USA fastholder et krav om, at Nordkorea går med til at afvikle sit atomprogram.