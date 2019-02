Nigeriansk valg kaldes fredeligt trods adskillige dødsfald

39 personer har mistet livet i forbindelse med søndagens præsident- og parlamentsvalg i det afrikanske land Nigeria.

Det oplyser paraplyorganisationen Situation Room mandag.

Organisationen består af mere end 70 forskellige civilsamfundsgrupper. I en udtalelse skriver Situation Room, at "vold relateret til valget har ført til, at 39 nigerianere er døde" i løbet af mandag og søndag.

Søndag aften lød dødstallet på 16 personer.

Trods dødsfaldene kalder Den Afrikanske Union (AU) valget for fredeligt.

- Valget i 2019 fandt overordnet set sted i et fredeligt miljø, siger Hailemariam Desalegn, der leder AU's observatørmission i Nigeria.

Men sådan ser man langtfra på det hos Situation Room. Organisationen mener, at valget er forløbet værre end for fire år siden.

- Valget har været et skridt tilbage i forhold til valget i 2015. Der er brug for handling for at finde ud af, hvad der er gået galt, og hvordan der kan rettes op på det, skriver Situation Room.

Den kritiserer samtidig Nigerias Uafhængige Nationale Valgkommission.

- Valgkommissionen har ikke formået at få afviklet valget effektivt. Vi har noteret adskillige fejl og mangler, lyder det.

Heller ikke hos den amerikanske observatørmission er valget blåstemplet.

I en fælles udtalelse fra Det Internationale Republikanske Institut og Det Nationale Demokratiske Institut, der begge kæmper for en demokratisk verden, kritiseres særligt sidste uges udskydelse af valget.

Valget blev udskudt, kort før det skulle have været afholdt 16. februar. Årsagen var flere logistiske problemer.

- Udskydelsen i sidste øjeblik og markante forsinkelser med åbningen af valgsteder risikerer at svække borgernes tillid til valghandlingen og forhindre nogle i at stemme, hedder det i udtalelsen.

Resultatet fra valget ventes senere mandag eller i løbet af tirsdagen.

Præsident Muhammadu Buhari søger en ny fireårig periode som statschef. Hans nærmeste modstander er den tidligere vicepræsident Atiku Akubakar.