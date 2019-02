Få timer før valgstederne efter planen skulle åbne i Nigeria, er lørdagens præsident- og parlamentsvalg i det vestafrikanske land blevet udskudt i en uge til den 23. februar.

Det oplyser Mahmood Yakubu, der er formand for landets valgkommission, natten til lørdag dansk tid.

Udskydelsen er nødvendig for at sikre et frit og retfærdigt valg, forklarer han.

- Kommissionen er kommet til den konklusion, at den planlagte valghandling ikke længere er mulig. Derfor har kommissionen besluttet at rykke præsidentvalget og valget til nationalforsamlingen til lørdag den 23. februar, siger han.

Kort før midnat fredag aften oplyste kilder i regeringen, at der var opstået problemer med at transportere "valgmateriale" ud til visse områder af det store land. Om der var tale om stemmesedler eller andet, blev ikke oplyst.

Kort efter kom det frem, at valgkommissionen var indkaldt til et nattemøde.

Nigeria er med omkring 200 millioner indbyggere det mest folkerige land på det afrikanske kontinent.

Præsident Muhammadu Buhari står over for et tæt valg mod den førende oppositionskandidat, forretningsmanden og tidligere vicepræsident Atiku Abubakar.

Præsidentvalgene i 2011 og 2015 i Nigeria blev ligeledes forsinket som følge af logistiske og sikkerhedsmæssige udfordringer.