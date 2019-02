Nicaragua løslader politiske fanger og taler videre om fred

Onsdag løslod regeringen 100 politiske fanger, før den mødtes med oppositionen for at forhandle om fred.

Den nicaraguanske regering har løsladt 100 personer, der af oppositionen anses som politiske fanger.

Det oplyser landets indenrigsministerium.

Fangeløsladelsen fandt sted onsdag forud for planlagte fredsforhandlinger mellem regeringen og oppositionen. Forhandlingerne har til formål at afslutte en national krise.

Pablo Cuevas, der er advokat for menneskerettighedsorganisationen Permanent Commission of Human Rights, bekræfter, at minibusser med fanger forlod flere fængsler i landet onsdag morgen.

I en af busserne var maratonløberen Alex Vanegas, der er en åben kritiker af præsident Daniel Ortega. Vanegas blev anholdt i november sidste år under protester mod præsidenten.

- Jeg vil fortsætte med at løbe for frihed i Nicaragua. Jeg er ligeglad med, om de fængsler mig igen, råbte han ud fra bussen.

Nicaragua har befundet sig i en politisk krise, siden præsident Ortega forsøgte at indføre en socialreform i april sidste år. Det medførte store protester og efterfølgende kaos og recession i det fattige centralamerikanske land.

Styret i Nicaragua slog hårdt ned mod demonstrationerne. Mindst 320 personer mistede livet i de voldelige sammenstød, mens flere end 600 personer blev fængslet.

Det viser tal fra organisationen Inter-American Commission On Human Rights.

Volden har fået USA til at indføre sanktioner mod Ortegas familie og allierede og har begrænset Nicaraguas adgang til international finansiering.

Tidligere i februar sagde USA's præsident, Donald Trump, at "socialismens dage er talte" i Nicaragua, Venezuela og Cuba.

Under onsdagens fredsforhandlinger mellem regeringen og oppositionen i Nicaragua blev i alt 12 emner drøftet. Ifølge den kirkelige diplomat Waldemar Stanislaw Sommertag, der overværer forhandlingerne, nåede parterne til enighed om ni af punkterne.

Sommertag giver ikke yderligere oplysninger om, hvad de nåede til enighed om.

Præsident Daniel Ortega var ikke til stede under onsdagens forhandlinger. Forhandlingerne genoptages torsdag.

Regeringens sidste forsøg på dialog med oppositionen var i maj, men forhandlingerne brød sammen, da demonstranter krævede, at der blev udskrevet valg.

Oppositionsleder Angel Rocha har tidligere i februar sagt, at oppositionens mest presserende ønske er at få løsladt personer, som ifølge oppositionen er politiske fanger.