Ni betjente meldes dræbt i militant angreb i Rakhine i Myanmar

Det var netop i delstaten Rakhine, at militærets offensiv mod landets rohingyaer begyndte i august 2017.

Ni politibetjente er blevet dræbt i et militant angreb i Myanmars vestlige delstat Rakhine.

Det oplyser politiet søndag.

Angrebet fandt ifølge politiet sted sent lørdag i landsbyen Yoetayoke. Landsbyen ligger cirka en times kørsel nord for Rakhines delstatshovedstad, Sittwe.

- Ni betjente blev dræbt. En er såret, og en anden er savnet, oplyser en unavngiven, højtstående betjent.

Det var netop i Rakhine, at den voldsomme konflikt i Myanmar, der har sendt over 700.000 mennesker på flugt, brød ud i august 2017.

Konflikten begyndte, da en militant muslimsk gruppe den 25. august 2017 angreb flere politi- og militærposter i Rakhine og dræbte adskillige.

Det fik det myanmarske militær til at indlede en offensiv i Rakhine mod landets muslimske mindretal, rohingyaerne. Rohingya-muslimer blev sendt mod nabolandet Bangladesh i en masseflugt af hidtil uset størrelse.

Der kom efterfølgende meldinger om afbrænding af landsbyer, voldtægter og mange andre grusomheder i området.

Internationale organisationer hævder, at hæren i Myanmar stod bag en blodig udrensning, hvor mange blev dræbt.

FN's menneskerettighedschef har kaldt militærets fremfærd mod rohingyaerne for "et skoleeksempel på etnisk udrensning".

De mange rohingyaer lever i dag i flygtningelejre i den østlige del af Bangladesh.

Den 28. februar i år meddelte Bangladeshs udenrigsminister, Shahidul Haque, FN's Sikkerhedsråd, at landet ikke længere vil tage imod flygtninge fra Myanmar.

- Jeg beklager at måtte informere jer om, at Bangladesh ikke længere er i stand til at håndtere flere mennesker fra Myanmar, lød det fra ministeren.

Myanmar anser ikke rohingyaerne for at være en indfødt befolkning. Myndighederne i det overvejende buddhistiske Myanmar omtaler rohingyaer som "bengalere". Altså folk der er hjemmehørende i Bangladesh.

Sidste år anbefalede FN i en rapport, at Myanmars hærchef og andre ledere i hæren bør retsforfølges ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) for folkedrab på de muslimske rohingyaer.

Selv afviser Myanmar drab på rohingya-muslimer.