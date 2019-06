Newzealænder idømt 21 måneders fængsel for at dele terrorvideo

44-årig mand er blevet idømt 21 måneders fængsel for at have delt video af skudmassakren i Christchurch.

En 44-årig newzealandsk mand er blevet idømt 21 måneders fængsel for at have delt videooptagelser af skudmassakren mod to moskéer i Christchurch.

Det skriver flere lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Radio New Zealand havde manden, Philip Arps, erklæret sig skyldig i anklagerne mod ham.

Han var blandt andet anklaget for at have delt kopier af de liveoptagelser, som gerningsmanden bag skyderierne selv lagde ud på Facebook under angrebet.

Under masseskyderierne 15. marts blev 51 mennesker dræbt. Ofrene i de to moskéer var i gang med den traditionelle fredagsbøn, da angrebet gik i gang.

En af de videoer, som Philip Arp delte, var ifølge lokale medier redigeret. Der var blandt andet tilføjet sigtekorn og en tæller i bunden af videoen, der løbende talte antallet af dræbte.

Da dommeren i sagen under et retsmøde spurgte Arp, hvad han synes om den redigerede video, svarede den 44-årige med begejstring, at han fandt den "fantastisk".

- Baseret på beviserne i denne sag er det klart, at du har stærke holdninger mod det muslimske samfund, sagde distriktsdommer Stephen O'Driscoll under domsafsigelsen.

New Zealands regering har efter masseskyderiet i Christchurch gjort det forbudt at dele videoer af massakren. Den maksimale straf lyder på 14 års fængsel.

Philip Arp, der blev dømt tidlig mandag morgen dansk tid, er selverklæret tilhænger af hvidt overherredømme. Han har tidligere fået en mindre dom for at have sendt en pakke med et blodigt grisehoved til Al Noor-moskéen i Christchurch.

Al Noor-moskéen var en af de to moskéer, der blev angrebet 15. marts.

Den mistænkte gerningsmand bag masseskyderiet erklærede sig i sidste uge ikke skyldig i de mange tiltaler mod ham.

Hans retssag skal afgøres i maj næste år.