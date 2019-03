New Zealand forbyder manifest knyttet til moskéangreb

Det manifest, der blev lagt på nettet forud for angrebene i Christchurch, er erklæret forbudt i New Zealand.

New Zealand forbyder et manifest, der blev lagt på internettet forud for de blodige angreb mod to moskéer i Christchurch fredag i sidste uge.

Det skriver avisen New Zealand Herald.

Indholdet af manifestet er natten til lørdag dansk tid blevet klassificeret som forkasteligt og er erklæret forbudt.

Beslutningen er truffet af Direktoratet for Film- og Litteraturklassificering, som hører under indenrigsministeriet i New Zealand.

Det meddeler David Shanks fra indenrigsministeriet. Han har myndighed til at vurdere og beslutte, hvorvidt materiale er upassende eller stødende og bør forbydes.

Han opfordrer alle, der har en kopi af manifestet, til at destruere det. Han beskriver manifestet som "en grov tekst, der støtter drab og terrorisme".

Den mistænkte gerningsmand, en 28-årig australier, beskriver i det 74 sider lange manifest sine højreekstremistiske synspunkter.

Han beskriver desuden sig selv som en "almindelig hvid mand", der er inspireret af den norske massemorder Anders Behring Breivik.

Shanks har tidligere forbudt en 17 minutter lang videooptagelse af angrebene, som blev sendt direkte via Facebook.

Mandag blev en newzealandsk teenager varetægtsfængslet i tre uger for at have delt videoen fra skyderiet.

På trods af forbuddet har det vist sig svært at komme af med optagelsen, som er delt globalt.

Facebook har tidligere oplyst, at selskabet i løbet af de første 24 timer efter angrebet fjernede videoen 1,5 millioner gange.

Flere end 1,2 millioner gange blev brugere blokeret ved forsøg på at uploade videoen og blev derfor forhindret i at se den.