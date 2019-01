Netanyahu vil møde vidner i opgør om korruption

Israels regeringsleder er gået til modangreb i sager om korruption forud for et parlamentsvalg i april.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, som risikerer at blive anklaget for korruption forud for et parlamentsvalg i april, kræver at blive konfronteret med de vidner, som staten har mod ham.

Udtalelsen på Twitter har udløst mange spekulationer om, hvorvidt den israelske regeringsleder vil gå af eller selv anlægge en retssag.

Netanyahu skabte på forhånd spænding om sit tweet mandag aften, da han meddelte, at han ville fremsætte en "særlig erklæring" inden for nogle timer.

Men den flertydige udmelding, der blev overskrift i de israelske nyhedsprogrammer sent mandag, blev blot fulgt op af en række udtalelser fra Netanyahu, som bedyrede sin uskyld.

Premierministeren siger, at han er offer for en politisk heksejagt. Han klager over, at han bliver forhindret i at møde dem, som anklager ham, ansigt til ansigt.

- Jeg kræver at blive konfronteret med statens vidner nu. Hvad er de bange for? Hvad har de at skjule? Jeg er ikke bange, og jeg har ikke noget at skjule. For mig må en konfrontation gerne blive udsendt live til offentligheden, siger Netanyahu i tweetet.

Netanyahus konservative parti, Likud, har udskrevet valg på grund af uenighed i regeringen omkring militær værnepligt. Krisen er relateret til spørgsmål om, hvorvidt ultraortodokse jøder skal fritages for militær værnepligt.

Netanyahu er i sin fjerde regeringsperiode som premierminister. Han har regeret med et meget snævert flertal. Regeringen sidder på 61 af de 120 pladser i parlamentet, Knesset.

Næste ordinære valg skulle have fundet sted senest i november 2019.

Netanyahu er under stigende pres i forbindelse med en række efterforskninger af påstået korruption i hans egne personlige anliggender. Politiet har anbefalet, at der rejses sag mod ham i tre forskellige sager.

Netanyahu skal dog ikke nødvendigvis træde tilbage, hvis der rejses sag mod ham. Meningsmålinger antyder, at hans højreparti, Likud, vil forblive det største parti i parlamentet efter valget.