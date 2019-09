Netanyahu vil annektere mere af Vestbredden

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger, at han vil begynde at annektere dele af Jordandalen på Vestbredden, hvis han bliver genvalgt.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og AP.

- Der er et sted, hvor vi kan indføre israelsk suverænitet umiddelbart efter valget, siger Netanyahu i en tale på israelsk tv.

Det vil gælde Jordandalen og den nordlige del af Det Døde Hav, tilføjer han.

Han gentager et løfte om at annektere alle jødiske bosættelser på Vestbredden, men siger, at det ikke kommer til at ske, før den kommende amerikanske fredsplan for Mellemøsten præsenteres.

Denne plan er "en historisk mulighed for at indføre israelsk suverænitet over bosættelser i Judæa og Samarra", siger Netanyahu med brug af de bibelske navne for den sydlige og nordlige del af Vestbredden.

Han tilføjer, at han vil vente, til planen præsenteres, inden han tager dette skridt. Men han siger, at Israel kan annektere Jordandalen omgående. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Der er nyvalg i Israel om en uge, efter at det ikke lykkedes for Netanyahu at danne en ny regering efter valget i april.

Israel har tidligere understreget vigtigheden af Jordandalen, der løber på den østlige side af Vestbredden. Området er afgørende for Israels sikkerhed, har regeringen tidligere sagt.