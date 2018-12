Netanyahu risikerer sigtelse i bestikkelsessag

Telegigant skal have fået fordele til gengæld for positiv omtale af Netanyahu. Premierministeren afviser alt.

Israelsk politi anbefaler, at premierminister Benjamin Netanyahu sigtes for bestikkelse, svindel og mandatsvig i en sag, der involverer et stort teleselskab i Israel.

Politiet efterforsker i alt tre sager mod Netanyahu. Hans hustru, Sara Netanyahu, er også under mistanke for at være involveret, oplyser politiet i en meddelelse søndag morgen.

Premierministeren selv afviser, at der er hold i beskyldningerne mod ham og hans hustru.

Han siger i en udtalelse, at politiets anbefalinger om at sigte ham blev udarbejdet, inden efterforskningen overhovedet begyndte.

- Jeg er sikker på, at i denne sag vil de relevante myndigheder efter at have undersøgt sagen komme frem til den samme konklusion: At der ikke var noget, for der er ingenting, lyder det fra Netanyahu.

Beslutningen om, hvorvidt der skal indledes en sag mod Netanyahu, tages af den israelske statsanklager.

Den seneste anbefaling fra politiet handler om en sag, hvor nære medarbejdere af Netanyahu skal have sikret teleselskabet Bezeq visse fordele til en værdi af flere hundrede millioner dollar.

Til gengæld skulle premierministeren ifølge anklagen have fået positiv nyhedsdækning på Bezeqs nyhedstjeneste, Walla.

Det er den tredje sag inden for de seneste måneder, hvor myndighederne anbefaler at sigte premierministeren.

To andre sager handler om forsøg på at bestikke en pensioneret dommer og for at have taget imod cigarer, champagne og smykker for hundredtusinder af kroner til gengæld for politiske tjenester.

Hans kone er impliceret i en af sagerne.

I juni meddelte anklagemyndigheden, at der er rejst sigtelse mod Sara Netanyahu i en sag, hvor hun skal have købt cateringmad for offentlige midler.

Hun har ifølge anklagerne købt mad udefra i strid med reglerne for et beløb på over 640.000 kroner.

Benjamin Netanyahu har været Israels dominerende politiske skikkelse i en generation.

Han har afvist alle beskyldningerne og sagt, at han og hans kone er ofre for en heksejagt.