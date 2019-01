Natochef: Trumps krav til Nato-medlemmer har positiv effekt

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, roser USA's præsident, Donald Trump, for at have presset Natos medlemslande til at yde et større bidrag til samarbejdet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I et interview med den amerikanske tv-kanal Fox News søndag understreger Stoltenberg, at han opfatter Trump som dedikeret over for Nato.

- Præsident Trump har gjort det meget tydeligt, at han er dedikeret over for Nato. Det sagde han for blot et par dage siden, ligesom han gjorde ved Nato-topmødet i juli, lyder det fra Stoltenberg.

Meldingen fra Stoltenberg kommer under et besøg i Washington søndag, hvor han blandt andet har holdt et møde med USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

Stoltenberg mener, at Trumps "klare budskab" om, at medlemslandene i Nato skal betale mere til forsvarssamarbejdet "har en effekt".

- Han har samtidig gjort det tydeligt, at Natos medlemslande skal investere mere. Derfor blev vi i juli sidste år enige om at oppe os, hvilket vi ser resultaterne af nu.

Natos medlemmer blev i 2014 enige om at bruge to procent af bnp på forsvaret i 2024. Men omkring halvdelen af medlemslandene har ifølge nyhedsbureauet AFP ikke kurs mod at nå målet.

Stoltenberg pointerer dog, at Nato-landene ved udgangen af 2020 vil have tilført forsvarsudgifterne en indsprøjtning på i alt 100 milliarder dollar. Det svarer til omkring 654 milliarder kroner.

- Så vi kan se virkelige penge og virkelige resultater. Nato-landene har hørt præsidenten højt og tydeligt, siger Stoltenberg.

Presset fra Trump kan angiveligt også mærkes i Danmark, skrev Berlingske lørdag.

I den danske regering er der ifølge avisen intense overvejelser om helt ekstraordinært at spendere yderligere milliarder af kroner på det danske forsvar i bestræbelserne på at efterleve de amerikanske krav.

Det sker blot et år efter, at et bredt flertal i Folketinget besluttede at tilføre et historisk stort milliardbeløb til forsvaret.