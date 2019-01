Nasa-sonde sender billeder af himmelsk snemand til Jorden

Nasas New Horizons-sonde har netop sendt billeder tilbage til Jorden af det fjerneste objekt, der nogensinde er blevet udforsket i vores solsystem.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Der er tale om himmellegemet Ultima Thule, der ligger hele 6,5 milliarder kilometer fra vores planet - 1,6 milliarder kilometer længere væk end Pluto.

Ultima Thule er dækket af is og består i virkeligheden af to runde sfærer, den ene tre gange større end den anden, der over millioner af år er smeltet sammen, lyder det fra Nasa.

Det har taget New Horizons-sonden tretten år at nå ud til det yderste af solsystemet. Og nytårsdag kunne den sende billeder tilbage af det særegne himmellegeme, der først bragte mindelser om en bowlingkegle.

- Men nu, da vi kan se billederne tydeligere, så er bowlingkeglen væk. Det er en snemand, jubler chefforsker Alan Stern.

Han leder afdelingen for anvendt fysik ved Johns Hopkins University, hvorfra New Horizons-sonden kontrolleres og overvåges.

- Vi har aldrig set noget som det her før. Det er hverken fisk eller fugl. Det er noget fuldstændig fremmed, siger han om Ultima Thule.

Den store sfære er navngivet Ultima, den lille har fået navnet Thule. De er målt til at være henholdsvis 19 og 14 kilometer i diameter.

Forskere fra Nasa anslår, at Ultima Thule opstod ved solsystemets begyndelse, og det mest ur-oprindelige objekt i rummet, forskere har haft mulighed for at undersøge på nært hold.

Alan Stern bekræfter over for AP, at man kun har fået cirka én procent af New Horizons samlede data sendt tilbage til Jorden. Det vil tage næsten to år at få de resterende 99 procent.

Hos Johns Hopkins tror man desuden, at det isdækkede ydre på Ultima Thule kan indeholde en blanding af vand, methan og nitrogen.

Ifølge Stern er der hverken tale om en asteroide eller en komet, men derimod et "oprindeligt planetært biprodukt" fra solsystemets fødsel. En "tidsmaskine", der kan fortælle meget om, hvordan vores del af universet udviklede sig.

- Selv med de data, vi stadig mangler, så vil der helt sikkert være mysterier på Ultima Thule, som vi ikke vil kunne løse, siger Alan Stern.