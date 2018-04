Særlig anklager Robert Mueller sagde i sidste måned, at han på daværende tidspunkt ikke betragtede Donald Trump som mistænkt i de igangværende Ruslands-undersøgelser.

Det skriver The Washington Post.

Robert Mueller er sat i spidsen for undersøgelserne af russernes formodede forsøg på at påvirke det amerikanske valg i 2016.

Han sagde i sin samtale med Donald Trump i begyndelsen af marts, at han vil fortsætte med at undersøge præsidentens rolle.

Under den private samtale sagde Mueller også, at han gerne ville afhøre præsidenten i forbindelse med undersøgelsen. Det oplyser tre anonyme kilder til The Washington Post.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra nogen af Donald Trumps advokater, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge The Washington Post har Robert Mueller fortalt Trumps advokater, at han snart vil fremlægge en rapport om præsidentens handlinger og potentiel hindring af rettens arbejde.

- Mueller gentog behovet for at afhøre Trump. Både for at vide om han bevidst forsøgte at afspore Ruslands-undersøgelsen og for at færdiggøre den del af granskningen, skriver The Washington Post.

Avisen skriver videre, at Donald Trump ser samtalen med Mueller som et tegn på, at han ikke bør bekymre sig for undersøgelsen.

Trumps rådgivere har dog advaret præsidenten om, at Mueller forsøgte at lægge en fælde, således at Trump indvilgede i at lade sig afhøre i sagen.