Mor til tre blev skudt ned i Kiel nytårsaften

Kvinden faldt pludselig om på gaden med et sår i hovedet. Hun døde kort efter på sygehuset i Kiel.

En kvinde i det nordlige Tyskland blev dræbt nytårsaften, da hun stod foran sit hus for at se fyrværkeri.

Myndighederne mente først, at hun var blevet dræbt af farligt fyrværkeri, men politiet siger, at undersøgelser senere har vist, at kvinden blev dræbt af skud.

Den 39-årige kvinde, der var mor til tre, var kort før midnat trådt nogle få skridt ud af sit hjem i byen Schönberg, som ligger tæt på Kiel. Den 39-årige stod foran rækkehuset med sin mand og sin syvårige datter.

Kvinden, der også var mor til tvillinger på et år, faldt efter få minutter om med et sår i hovedet. Hun døde kort efter på sygehuset i Kiel, hvor lægerne fandt små metalsplinter i hendes hoved.

Statsanklager Birgit Hess siger til nyhedsbureauet dpa, at en obduktion tyder på, at kvinden blev dræbt af et skud.

Politiet har anvendt moderne 3 D-teknologi på gerningsstedet.

- Denne teknologi muliggør en visuel fremstilling af gerningsstedet, siger en talsmand for politiet, Matthias Felsch.

Men politiet har ikke fundet varme spor endnu. Der var lignende skyderier nytårsaften i 2017.