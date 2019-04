Mistænkt sigtes for 50 drab og 39 drabsforsøg i New Zealand

Fredag skal den 28-årige mistænkte for moskéangreb for retten i Christchurch. Han sigtes for 50 drab.

Den mistænkte for moskéangrebene i Christchurch bliver sigtet for drab på 50 personer og forsøg på drab på 39 personer, når hans sag fredag fremstilles i retten for anden gang.

Det oplyser politiet i New Zealand, skriver nyhedsbureauet AP.

Under det første retsmøde i sagen blev den 28-årige mistænkte kun sigtet for et drab. Men fredag vil politiet tilføje en række yderligere sigtelser i sagen.

- Manden, der er anholdt i relation til terrorangrebet i Christchurch, vil blive sigtet for 50 drab og 29 drabsforsøg, når han fremstilles i højesteret i Christchurch fredag, lyder det i en meddelelse fra politiet.

I en udtalelse oplyser dommeren i sagen, at den mistænkte ikke behøver at tage stilling til skyldsspørgsmålet fredag.

Men han skal tage stilling til, hvorvidt han vi have en forsvarer.

Den mistænkte har tidligere givet udtryk for, at han vil repræsentere sig selv i retssagen.

Det har vakt bekymring for, at den 28-årige australier vil bruge retssagen til at promovere sine højreradikale synspunkter.

Sagen bliver behandlet i højesteret i Christchuch fredag klokken 9.15 lokal tid. Det svarer til klokken 22.15 torsdag dansk tid.

50 mennesker mistede livet og ligeså mange blev ramt af skud, da en gerningsmand den 15. marts angreb to moskéer i Christchurch.

Angrebet var målrettet mod muslimer til fredagsbøn i moskéerne Al Noor og Linwood.

Gerningsmanden bar et kamera, som filmede angrebene og sendte billederne live via Facebook.

Den 28-årige, der publicerede et "manifest" før angrebet, menes at have handlet på egen hånd.