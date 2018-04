En mand og to kvinder er såret af skud efter et skyderi ved YouTubes hovedkvarter i byen San Bruno i Californien tirsdag.

En kvindelig mistænkt i 30'erne er død, efter at hun tilsyneladende har skudt sig selv.

Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AP.

- Da vi ankom til stedet klokken 12.48, blev vi mødt af flere medarbejdere, som flygtede fra bygningen. Det var temmelig kaotisk, siger politichef i San Bruno Ed Barberini på et pressemøde tirsdag eftermiddag lokal tid.

Han fortæller videre, at den mistænkte har brugt et håndvåben.

Talsmand for San Francisco General Hospital bekræfter, at hospitalet har taget imod tre skudofre.

En 36-årig mand er i kritisk tilstand, mens tilstanden hos en 32-årig kvinde beskrives som alvorlig. En 27-årig kvinde er lettere såret.

Doktor Andre Campbell, talsmand og traumekirurg på San Francisco General Hospital, fortæller ifølge ABC News, at de tre skudofre er vågne og opmærksomme på, hvad der er sket.

Politiet mener, at den mistænkte kvinde åbnede ild på et udendørs spisested ved YouTube tirsdag middag lokal tid. Her skød og sårede hun mindst tre personer, før hun vendte pistolen mod sig selv.

- Man skulle tro, at det ville slutte efter skudepisoderne i Las Vegas, Parkland og Orlando, men det er ikke tilfældet. Dette er en forfærdelig dag for USA, siger Andre Campbell.

Skyderiet ser ud til at være resultatet af en privat uoverensstemmelse.

Det oplyser to unavngivne embedsmænd til ABC News.

Hændelsen synes ikke at være terrorrelateret, siger kilderne.

Politikilder fortæller videre til CNN, at den mistænkte kvinde kendte mindst et af ofrene.

Disse oplysninger er ikke bekræftet fra officielt hold.

Amerikansk politi er tirsdag massivt til stede ved YouTubes hovedkvarter.

På det sociale medie Twitter har politiet i San Bruno tidligere opfordret folk til at holde sig væk fra adressen, der er evakueret.

De første meldinger om skudepisoden kom fra flere medarbejdere, der befandt sig i bygningen og skrev på Twitter, at de hørte skud.

- Jeg sad til et møde, da jeg hørte personer løbe, fordi jorden rystede. Først troede jeg, at det var et jordskælv, skriver medarbejderen Todd Shermann på Twitter.

Google, der ejer YouTube, her kommenteret hændelsen kort:

- Vi koordinerer med myndighederne og vil give officiel information her fra Google og YouTube, når vi kan give den, skriver Google ifølge NBC.