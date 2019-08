En 19-årig mand, der mandag blev anholdt og mistænkt for medvirken til et grusomt drab på åben gade i Malmø, nægter sig skyldig.

Samtidig kalder han den ugerning, som han er mistænkt for at være involveret i, "afskyelig".

Det siger hans forsvarsadvokat Therese Ståhlnacke ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

- Han synes, det er en afskyelig handling, som han ikke har medvirket til. Mit håb er, at han ikke behøver at sidde varetægtsfængslet længe, siger forsvarsadvokaten.

Skuddrabet, der fandt sted kort før klokken 10 mandag formiddag, har rystet hele Sverige.

En 31-årig kvinde blev ramt af skud i hovedet, da en maskeret mand opsøgte hende og affyrede skydevåbnet fra klos hold - vel at mærke ved højlys dag og midt i et menneskefyldt boligkvarter. Ifølge flere vidner havde hun sit spædbarn i favnen, da hun blev skudt.

Mandag aften blev den 19-årige mand anholdt - mistænkt for medvirken til drabet.

Den 19-årige henvendte sig ifølge forsvarsadvokaten selv til politiet få timer efter drabet.

- Han fik at vide, at der var en ransagning i hans hus og ville vide, hvad det gik ud på, og om der var noget, som politiet havde brug for at tale med ham om. Så han kontaktede politiet og kom ind til afhøring, siger Therese Ståhlnacke ifølge TT.

Hun tilføjer, at den 19-årige mand er "rystet" over at være mistænkt i sagen.

Politiet i Malmø kunne tirsdag bekræfte, at det har beslaglagt det formodede gerningsvåben i sagen.

Politiet formoder, at flere end den anholdte har spillet en rolle i forbindelse med skuddrabet. Det er ikke oplyst, hvorfor politiet arbejder ud fra den teori.

Den dræbte kvinde gik ifølge flere medier sammen med faren til spædbarnet, da hun blev skudt.

Han skulle have en kriminel fortid og skulle ifølge flere medier have deltaget i et stort røveri i Danmark i 2008.

Svensk politi vil dog hverken af- eller bekræfte den oplysning.