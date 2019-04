Mistænkt gerningsmand bag drab på amerikansk rapper anholdt

En mand, der matcher beskrivelsen på en mistænkt gerningsmand bag drabet på den amerikanske rapper Nipsey Hussle, er blevet anholdt.

Det oplyser politiet i Los Angeles tirsdag.

Det er en 29-årig mand, der mistænkes for at have skudt og dræbt Hussle søndag i nærheden af en tøjbutik, som rapperen ejede i Los Angeles.

To andre personer blev såret i forbindelse med skyderiet.

Talskvinde for sheriffen i Los Angeles Nicole Nishida oplyser, at kriminalbetjente er på vej for at fastslå, om den tilbageholdte person er den hovedmistænkte.

Politiet udtalte på et pressemøde tidligere tirsdag, at den 29-årige mand formodes at være gerningsmanden.

Få timer før sin død skrev den 33-årige Nipsey Hussle sin sidste besked på Twitter:

- At have stærke fjender er en velsignelse, stod der i tweetet.

Nipsey Hussle med det borgerlige navn Ermias Davidson Asghedom begyndte for alvor sin karriere i 00'erne, men først i 2018 udkom han med sit første studiealbum, "Victory Lap".

Samme album udløste en Grammy-nominering for årets bedste rapalbum, men han måtte se sig slået af Cardi B.

Han er desuden kendt for at have stifte pladeselskabet "All Money In".

Mandag aften lokal tid blev der holdt en mindehøjtidelighed for Nipsey Hussle i Los Angeles.

Mindehøjtideligheden udløste et større drama, da der blev affyret skud.

Flere personer blev alvorligt kvæstede som følge af den panik, der bredte sig efter skuddene, da de er blevet trampet på af de øvrige deltagere.

Mindehøjtideligheden blev afholdt ved samme tøjbutik, hvor Nipsey Hussle blev skudt.