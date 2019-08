Mistænkt for norsk moské-angreb sigtes for terror

Det norske politi udvider sigtelsen efter et angreb på en moské nær hovedstaden, Oslo, til at omfatte terror.

Det oplyser forsvarer Unni Fries til det norske nyhedsbureau NTB mandag formiddag. I første omgang var en 21-årig mand sigtet for drab og drabsforsøg.

Unni Fries understreger, at den 21-årige fortsat nægter sig skyldig. Politiet har bekræftet oplysningerne om, at sigtelsen bliver udvidet.

Den mistænkte ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør mandag klokken 13. Anklagemyndigheden vil ifølge NTB begære lukkede døre.

Fries har tidligere oplyst, at den 21-årige ikke kommer til at forklare sig under grundlovsforhøret. Anklagemyndigheden vil gå efter at få manden varetægtsfængslet i fire uger med brev- og besøgsforbud.

Lørdag omkring klokken 16 fortalte norsk politi om et skyderi i Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

Da politiet ankom til stedet, blev den formodede gerningsmand anholdt ved hjælp af medlemmer fra menigheden. Ingen kom alvorligt til skade i moskéen.

Senere lørdag rykkede politiet ud til en adresse i området med tilknytning til den 21-årige. Her fandt politiet den mistænktes 17-årige stedsøster død.