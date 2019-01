Mistænkelig post udløser evakuering på konsulater i Melbourne

Flere "mistænkelige" pakker er blevet leveret til en række ambassader og konsulater i Canberra og Melbourne onsdag.

Flere konsulater i Melbourne er blevet evakueret, skriver AP, der citerer australsk politi.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er pakkerne blandt andet sendt til det amerikanske og britiske konsulat.

En række australske medier skriver desuden, at mistænkelige pakker også skulle være blevet leveret til den tyske, schweiziske og indiske konsulat.

- Omstændighederne omkring episoderne bliver nu undersøgt, lyder det i en meddelelse fra australsk politi.

Politiet giver ingen oplysninger om, hvilke konsulater og ambassader der er tale om.

Tv-optagelser fra den australske station 9News viser brandfolk og reddere, der arbejder i området omkring det indiske konsulat i Melbourne.

Foreløbig er der ingen meldinger om tilskadekomne.

En talsmand fra det britiske konsulat i Melbourne siger, at de ansatte arbejder sammen med myndighederne.

- Vi samarbejder med australsk politi og de lokale myndigheder. Vi har styr på alle vores ansatte, siger talsmanden.

Det amerikanske konsulat i Melbourne bekræfter over for AFP, at det har modtaget en "mistænkelig" pakke.