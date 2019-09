Misbrugsoffer skabte 2500 personligheder for at overleve

Fredag blev en af de mest voldsomme sager om børnemishandling i australsk historie afsluttet.

Den 74-årige Richard Haynes blev idømt 45 års fængsel ved en domstol i storbyen Sydney for i årevis at have seksuelt misbrugt og tortureret sin egen datter, Jeni.

Hovedvidnet var Jeni Haynes selv, men selv om hun alene sad i vidneskranken, så kunne hun igennem flere timers forhør præsentere ikke mindre end 2500 forskellige vidneforklaringer.

Jeni Hayes udviklede nemlig i barndommen såkaldt multipel personlighedsforstyrrelse - i fagtermer kaldt en dissociativ identitetsforstyrrelse - som en forsvarsmekanisme mod faderens utallige overgreb.

Dermed menes det at være første gang, at en person med den lidelse vidner som sine forskellige personligheder og sikrer domfældelse, skriver BBC.

- Jeg gik ind i retssalen, jeg satte mig ned, jeg svor at fortælle sandheden, og nogle timer senere kom jeg tilbage i min krop og gik ud igen, fortæller Jeni Haynes efterfølgende til det britiske medie.

- Vi var ikke bange. Vi har ventet så længe på at fortælle alle, præcis hvad han gjorde mod os, og nu kunne han ikke få os til at tie.

Under retssagen kom der således en stribe vidneforklaringer fra den nu 49-årige Jeni Haynes mange selvskabte personaer - herunder en fireårig pige ved navn "Symphony", en høj teenager ved navn "Muscles" samt en ung mand med rødt hår og skriggrønne bukser.

Ifølge psykolog og traumeforsker Pam Stavropoulos er dissociativ identitetsforstyrrelse en overlevelsesmetode.

- Det er en sofistikeret håndteringsstrategi, der anses som ekstrem. Men man må huske, at det er et modsvar til voldsomt misbrug og traumer, barnet har oplevet, fortæller hun til BBC.

Richard Haynes' misbrug af sin datter varede, indtil hun var 11.

Efter intense psykologiske undersøgelser fik Jeni Haynes lov til at vidne i retssagen mod sin far, men altså i skikkelse af blandt andre "Symphony" og fem andre alteregoer.

Hver vidneforklaring indgik som officielle vidneberetninger.

Med de forskellige alteregoer kunne Jeni Haynes i "uhyrlige detaljer" beskrive mange af de konkrete overgreb. Det var så overbevisende i retten, at Richard Haynes i sidste ende erklærede sig skyldig i de mest voldsomme af de 367 sigtelser mod ham.

Jeni Haynes meldte først sin far til politiet i 2009. Det har taget australsk politi ti år at efterforske sagen, der kulminerede fredag.