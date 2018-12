Danmark og Sverige er klar til at lytte til May, der søger afklaring i spørgsmålet om bagstopperen.

Beskeden er efter et ministermøde i Bruxelles tirsdag ens hos både den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), og Sveriges EU-minister, Ann Linde.

Premierminister Theresa May vil have afklaring om den såkaldte bagstopper, der skal hindre en hård grænse mellem det britiske Nordirland og EU-landet Irland. Så det skal EU-landene se på, om de kan give.

For ingen har interesse i et brexit uden en aftale.

- Hovedpunktet er bagstopperen, og hvordan man løser det forhold. Det er en udfordring.

- I en politisk debat kan det hurtigt komme til at flyve op i luften med misforståelser eller mistolkninger af, hvad det egentlig er, der er intentionen med det, der ligger på bordet, siger Anders Samuelsen.

Han understreger, at eventuelle afklaringer i form af sideerklæringer ikke kommer til at røre ved selve brexitaftalen.

- Briterne vil måske have noget sikkerhed og tryghed om, hvordan aftalen skal forstås, så de kan vende tilbage til parlamentet, siger udenrigsministeren.

Den svenske EU-minister, Ann Linde, vurderer, at man eksempelvis kan klargøre yderligere, at bagstopperen kun træder i kraft, hvis ikke der er fundet en bedre løsning inden overgangsperioden udløber ved udgangen af 2021.

Hun påpeger, at det kan blive en opgave for EU' stats- og regeringschefer. De mødes torsdag og fredag til topmøde i Bruxelles.

Her er brexit kommet på dagsordenen, efter at May mandag valgte at udskyde afstemningen om aftalen i det britiske parlament.

En afklaring om bagstopperen er imidlertid ikke ensbetydende med, at alt er fryd og gammen, mener Ann Linde.

- Der er stadig flere uforløste spørgsmål. Du kan ikke bare løse bagstopperen, og så er det hele løst, siger hun.

Selv om brexitprocessen har ramt endnu et bump på vejen, er Anders Samuelsen ikke opgivende.

- Så længe, der er puls, er der håb og liv, siger han.