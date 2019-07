Boris Johnson lover, at et brexit uden en aftale kan blive ukompliceret, og at det med den rette forberedelse ikke behøver koste Storbritannien dyrt. Men et såkaldt no deal scenarie vil betyde, at der indføres afgifter og grænsekontrol på varer til og fra EU, og tusindvis af regler om alt fra handel til luftfart og telekommunikation skal laves om. Det kan have store konsekvenser for britisk økonomi, advarer parlamentsudvalg, regeringskontorer og økonomer. (Arkivfoto)