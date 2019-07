Ministre flygter fra Boris Johnsons brexitkurs

Tidligere udenrigsminister og tidligere London-borgmester Boris Johnson er favorit til at overtage posten som premierminister og konservativ partileder.

Om prognoserne holder, vil vise sig efter afstemningen mandag, når Det Konservative parti skal vælge ny leder, når den nuværende premierminister Theresa May forlader embedet.

Johnson har lovet, at hvis han bliver valgt, forlader briterne EU senest den 31. oktober - aftale eller ej, "ske, hvad der vil". Han lover også, at det vil blive et ukompliceret brexit.

Men hvordan det skal gå til, er stadig uklart.

- Relativt snart, efter at han er blevet valgt, vil hans standpunkt kollidere med den politiske virkelighed, siger lektor i statskundskab ved Södertörns højskole Nicolas Aylott til nyhedsbureauet TT.

- Og det er meget svært at vide, hvad han så har af planer.

Både Johnson og hans modkandidat til posten som partileder, udenrigsminister Jeremy Hunt, har haft svært ved at forklare, hvordan de vil overvinde de store udfordringer ved brexit.

Den brexitaftale, Theresa May forhandlede på plads med EU, er tre gange blevet afvist i det britiske parlament.

Både Johnson og Hunt har sagt, at de som det første vil bede EU om at genåbne forhandlingerne.

Men EU-lederne har afvist, at det kan lade sig gøre.

Og et klart flertal i det britiske parlament afviser et såkaldt no deal-scenarie, som Johnson taler for. Hunt er åben for at udskyde brexit endnu en gang.

Flere ministre i den britiske regeringen har meldt deres afsked, hvis Johnson bliver valgt. Blandt andre finansminister Philip Hammond og justitsminister David Gauke.

Hammond har flere gange meddelt Johnson, at hans løfter om en lys fremtid i tilfælde af et brexit uden en aftale er fejlagtige og farlige.

Økonomer og andre eksperter bakker Hammond op og advarer om, at Storbritannien risikerer at ryge ud i en alvorlig krise.

For lidt over en uge siden kom en analyseafdeling under finansministeriet med en rapport.

Afdelingen meddelte, at hvis briterne forlader EU uden aftale, vil økonomien skrumpe med to procent inden for et år, pundet vil blive svækket yderligere, og landet vil ryge ud i en længerevarende recession.

Fra oppositionens side risikerer Boris Johnson - hvis han som ventet bliver premierminister - at blive mødt af et mistillidsvotum, inden han overhovedet har fået pakket flyttekasserne ud i Downing Street 10.

Det kræver kun en håndfuld frafaldne konservative at få et flertal imod regeringen og derved udløse et nyvalg, skriver nyhedsbureauet AP.