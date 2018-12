Avis skriver, at brexit-afstemning tirsdag formentlig udsættes. Tegn på at premierminister taber afstemning.

Trods kaos og forvirring gennemføres afstemningen på tirsdag om den brexit-plan, som premierminister Theresa May har aftalt med EU.

Det siger den britiske minister for brexit-forhandlingerne, Stephen Barclay, til BBC.

- Afstemningen er på tirsdag, siger han.

- Premierministeren kæmper for os og vil fortsætte på posten.

Også selv om hun skulle tabe afstemningen, lader han forstå.

Alle tegn peger dog i retning af, at May taber afstemningen med et brag.

Mange medlemmer af hendes eget Konservative Parti, det nordirske støtteparti DUP og oppositionspartiet Labour vil stemme imod aftalen om en blød skilsmisse fra EU.

Storbritannien forlader EU 29. marts 2019.

Den britiske viceminister for brexit Kwasi Kwarteng har dog ikke mistet håbet om at vinde afstemningen.

- Som jeg forstår det, så bliver der stemt tirsdag, og vi ser frem til at vinde den afstemning, siger han til Sky News.

Mays aftale med EU betyder blandt andet, at Storbritannien forbliver i EU's toldunion, indtil der findes et arrangement, som forhindrer, at der opstår en regulær toldgrænse mellem Irland og Nordirland.

Den indeholder også en overgangsordning på knap to år, som giver længere tid til at aftale det nye forhold mellem EU og Storbritannien.

