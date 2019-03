Mindst seks personer meldes såret i raketangreb i Israel

Israelsk politi oplyser, at et hus angiveligt står i brand efter at være blevet ramt af en raket.

Mindst seks mennesker er såret i et raketangreb i det centrale Israel. Det rapporterer israelske medier ifølge nyhedsbureauet AP.

Israels militær oplyser, at en raket blev affyret fra Gaza, og at en eksplosion kunne høres i den centrale del af Israel.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at der kunne høres advarselssirener i Emek Hefer-regionen nord for Tel Aviv forud for eksplosionen.

Israelsk politi oplyser ifølge samme nyhedsbureau, at det har modtaget meldinger om, at et hus står i brand efter at være blevet ramt af en raket.