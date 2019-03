Mindst seks personer er dræbt i skoleskyderi i Brasilien

To unge personer blev set gå ind på en brasiliansk skole og affyre våben. De dræbte mindst seks personer.

Fem børn og en voksen er onsdag blevet dræbt i et skoleskyderi i Brasilien. Det skriver den brasilianske tv-station Globo.

Derudover er to teenagere, der menes at stå bag skoleskyderiet, døde.

De to blev angiveligt set gå ind i en bygning på skolen og affyre våben.

Et unavngivet vidne tilføjer, at en af dem affyrede en pistol uden for skolen og gik ind på skolen, da undervisningen begyndte i klasseværelserne.