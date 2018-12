Mindst fire er dræbt i togulykke i Tyrkiets hovedstad

Redningsmandskab evakuerer kvæstede passagerer, efter togulykken torsdag morgen i Ankara. Ifølge de foreløbige oplysninger ramte et højhastighedstog et arbejdstog, som var i gang med at tjekke skinner på en station i Ankara. Dele af en gangbro styrtede ned, da konstruktionen blev ramt af togvogne.