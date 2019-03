Formodet gerningsmand bag skyderiet i New Zealand er australsk statsborger, siger Australiens premierminister.

En af de formodede gerningsmænd bag skyderiet i to moskéer i New Zealand er en australsk statsborger. Det siger Australiens premierminister, Scott Morrison, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fire personer - tre mænd og en kvinde - er i politiets varetægt, oplyser politichef Mike Bush. Han vil endnu ikke udelukke, at der er flere gerningsmænd.

Ifølge AFP beskriver premierministeren angrebsmanden som en "ekstremistisk, højreorienteret, voldelig terrorist".

- Jeg kan bekræfte, at jeg er blevet orienteret om, at den anholdte person er en australskfødt borger.

- Vi sørger, vi er chokerede, vi er frastødte og vi står her og fordømmer fuldkomment dagens angreb udført af en ekstremistisk, højreorienteret, voldelig terrorist, siger Scott Morrison ifølge Reuters.

Et længere manifest fyldt med konspirationsteorier og fremmedhad blev lagt på nettet før angrebet. Det formodes at være skrevet af gerningsmanden, da det beskriver planer for de udførte angreb.

Politiet i Christchurch har endnu ikke sat tal på, hvor mange mennesker der er dræbt i angrebet mod to moskéer i byen, men der er tale om et "betydeligt" antal sårede og dræbte.

Det sagde byens politichef, Mike Bush, på et pressemøde fredag morgen dansk tid.

En video, som cirkulerer på internettet, viser foruroligende optagelser fra den ene af moskéerne, hvor gerningsmanden går gennem bygningen og skyder de tilstedeværende en efter en.

Politiet i Christchurch advarer folk mod at se den brutale video og dele den på nettet.

Efter skyderierne i og ved to moskéer i Christchurch har politiet uskadeliggjort et antal bomber, der er fundet i biler i byen.

De skoler, der var lukket ned i byen, er nu åbnet igen. Det skriver politiet på Twitter. Det betyder, at nervøse forældre kan hente deres børn.