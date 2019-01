Mindst 850 er anholdt i Venezuela på få uger

Over 850 mennesker er blevet tilbageholdt af sikkerhedsstyrker i Venezuela - deriblandt knap 700, som blev anholdt den 23. januar. Det er det højeste antal på en enkelt dag i 20 år.

FN's talsmand for menneskerettigheder, Rupert Colville, siger, at 696 alene blev anholdt onsdag i sidste uge, og at der blandt de 850 tilbageholdte er 77 børn.

- Over 40 mennesker menes nu at være blevet dræbt på forskellige måder under de seneste protester. Blandt de dræbte er 11 uidentificerede personer, som er blevet sat i forbindelser med plyndringer, siger han.

Lederen af Venezuelas oppositionsbevægelse, Juan Guaidó, siger i et interview med den amerikanske tv-station CNN, at oppositionen kan opnå en fredelig overgang væk fra præsident Nicolas Maduro og senere et frit præsident- og parlamentsvalg.

- Vi er sikre på, at vi kan opnå en fredelig overgang. En overgangsperiode og senere valg, siger Guaidó.

Guaidó siger, at han har drøftet situationen i Venezuela med USA's præsident, Donald Trump, adskillige gange.

Til et spørgsmål om mulig anvendelse af militær siger Guaidó, at "alle muligheder er åbne."

USA's finansminister, Steven Mnuchin, og den national sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus, John Bolton, meddelte mandag, at USA har indført sanktioner mod Venezuelas vigtige olieindustri.

I sidste uge valgte USA sammen med en række andre lande at anerkende Guaidó som Venezuelas fungerende præsident i stedet for Maduro.

Maduro vandt i maj et meget omstridt præsidentvalg i landet. Både USA og EU har vurderet, at valget ikke levede op til selv de laveste internationale standarder.

Den omfattende økonomiske krise i Venezuela kan blive stærkt forværret af de amerikanske oliesanktioner.

Venezuela sidder på verdens største oliereserver, men de er så dårligt forvaltet af regimet, at landets olieeksport faldt til under en million tønder per dag sidste år (fra 1,6 million året før).

Samtidig har USA sidste år øget dets olieproduktion med to millioner tønder dagligt til det rekordhøje 11,9 millioner tønder dagligt.

Dermed vil olieforsyningen på verdensplan være næsten uberørt af USA's sanktioner mod det statslige olieselskab i Venezuela, PDVSA.

Venezuela har hyperinflation, ledigheden er høj, fattigdommen tager til og der er mangel på basisvarer og medicin.

Landet har i årene med socialistisk styre stifte en stor gæld til Rusland, som ifølge Reuters nu udgør knap 21 millioner kroner.