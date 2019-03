Mindst 54 mennesker omkommet ved færgeforlis på Tigris

Mindst 54 mennesker omkom, da en overfyldt færge forliste på floden Tigris nær Iraks næststørste by, Mosul, oplyser politi og hospitalskilder.

Yderligere 28 savnes efter ulykken.

De fleste af de omkomne var kvinder og børn, som ikke kunne svømme.

- Den irakiske beredskabsstyrelse har allerede talt 45 omkomne i den synkende færge, som havde mange familier og børn om bord, siger en embedsmand.

Redningsaktionen ved den forliste færge er stadig i gang.

Lederes af beredskabsstyrelsen i Nineveh provinsen siger til nyhedsbureauet AP, at ulykken skete, da et stort antal mennesker var på færgen i forbindelse med udflugter under det kurdiske nytår og en fejring af forårets komme.

Irakiske styrker fordrev i 2017 Islamisk Stat ud af Mosul efter en ødelæggende kampagne, som ødelagde mange af storbyens kvarterer.