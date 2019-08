Mindst 34 mennesker dræbt ved jordskred i Myanmar

16 huse og et kloster blev begravet under jordskred i byen Ye Pyar Kone i den østlige del af Myanmar.

Mindst 34 mennesker er blevet dræbt i Myanmar ved et jordskred, som blev udløst af monsunregnen. Ulykken skete i regionen Mon i den østlige del af landet.

Redningsarbejdere søgte lørdag efter overlevende i 16 huse og et kloster, som blev begravet under jordskreddet i byen Ye Pyar Kone.

- Vi har fundet 34 omkomne, og eftersøgningen efter omkomne fortsætter, siger den lokale administrator Myo Min Tun.

47 personer er fundet kvæstet. Myndighederne mener, at over 80 stadig savnes.

Den 32-årige Htay Htay Win siger, at to af hendes døtre og fem andre slægtninge savnes. Hun overlevede kun selv, fordi hun netop var gået ud af sit hus for at se på oversvømmelserne.

- Så hørte jeg en voldsom larm, og da jeg vendte mig, blev mit hus ramt af mudderet, siger hun.

Sommerens monsunregn har også forårsaget voldsomme oversvømmelser i regionerne Bago og Karen i landets sydlige del.

Luftfoto fra distriktet Shwegyin i Bago viser, at området praktisk talt er forvandlet til en sø.

FN vurderer, at omkring 90.000 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i de seneste uger. En tredje har kunnet vende hjem.

Monsunregnen i Myanmar tvinger næsten hvert år titusinder til at forlade oversvømmede hjem, og der sker mange steder jordskred i landets bjergområder.

I Indien er mindst 95 mennesker omkommet under monsunregnen og hundredtusinder er evakueret fra deres hjem.

Monsunregnen, der falder fra juni til september, har afgørende betydning for landbruget i Indien.