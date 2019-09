Mindst 31 pilgrimme døde ved religiøs højtid i Irak

Mindst 31 mennesker er omkommet og 100 kvæstet tirsdag under markeringen af den shiamuslimske højtid ashura i den hellige by Kerbala i Irak.

Det oplyser Iraks sundhedsministerium ifølge Reuters.

En talsmand for ministeriet siger, at dødstallet kan stige. Af de omkring 100 kvæstede er ti i kritisk tilstand.

Der er efter alt at dømme tale om en ulykke og ikke et angreb. Sikkerhedskilder på stedet siger til nyhedsbureauet AP, at et fortov eller en gangsti kollapsede.

Ulykken skete, da mange pilgrimme var samlet ved afslutningen af et traditionelt optog, hvor tusindvis af mennesker løber mod en helligdom ved middagstid.

Da gangstien kollapsede, opstod der panik, hvor folk løb for at komme væk fra stedet, siger kilderne til AP. Mange ofre menes at være blevet trampet ihjel.

Sikkerhedskilderne satte tidligere antallet af omkomne til mindst 12.

Tidligere år har de irakiske shiamuslimer og ashura-højtiden været mål for blodige bombeangreb fra militante gruppers side. Men tirsdagens optog var fredeligt, indtil ulykken skete.

På grund af tidligere års angreb er sikkerheden skærpet, mens titusinder af troende er samlet i Kerbala i forbindelse med ashura-højtiden.

For shiamuslimer er denne højtid et symbol på deres kamp mod undertrykkelse.

Ashura er afslutningen på den måned, hvor shiamuslimerne sørger over profeten Muhammeds barnebarn Hussain, som blev dræbt i år 680.

Højtiden markeres blandt andet ved, at mange troende pisker sig selv til blods.