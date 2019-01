Mindst 220.000 flypassagerer rammes tirsdag af tysk strejke

Over 220.000 flypassagerer vil tirsdag blive berørt af en strejke i otte tyske lufthavne. Det gælder blandt andet landets største lufthavn i Frankfurt.

Sikkerhedspersonale i lufthavnene planlægger at nedlægge arbejdet tirsdag i håb om at lægge pres på deres arbejdsgivere forud for lønforhandlinger den 23. januar.

Arbejdsnedlæggelsen begynder i lufthavnen i Hamburg tirsdag morgen. Det bekræfter Verdi, et af Tysklands største industriforbund.

Den tyske lufthavnsforening ADV advarer om, at strejken ser ud til at "lamme" det tyske flyvenetværk og påvirke mindst 220.000 passagerer.

I Frankfurt alene har flyselskaber aflyst 570 ud af i alt 1200 planlagte ankomster og afgange tirsdag. Det oplyser lufthavnsoperatøren Fraport.

Imens har det tyske luftfartsselskab Lufthansa aflyst 400 af sine 640 forbindelser i Frankfurt. I München har selskabet aflyst 100 ud af i alt 630 ankomster og afgange.