Mindst 116 migranter er savnet i skibsforlis ud for Libyen

Mindst 116 migranter er savnet, og mindst 132 overlevende er reddet i land efter et stort skibsforlis ud for Libyens kyst.

Det siger en talsmand for Libyens flåde Ayoub Qassem til Reuters.

Talsmanden citerer overlevende for at have fortalt, at der var mere end 200 migranter om bord på båden, der forliste. Han tilføjer, at et lig foreløbig er blevet bjærget.

Tidligere har FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) sagt, at op imod 150 mennesker frygtedes omkommet, mens 150 var reddet i land.

Den forliste træbåd forlod Libyen fra Komas, der er en by 120 kilometer øst for hovedstaden Tripoli. Regionen er kendt som udskibningssted for migranter, der forsøger at nå til Europa.

Ifølge de første meldinger fra UNHCR var der omkring 300 mennesker om bord på skibet. Det var uklart, hvorvidt et eller to skibe var involveret i forliset.

Til nyhedsbureauet AP oplyser Ayoub Qassem, at det var to både med tilsammen omkring 300 mennesker om bord, der forliste.

UNHCR's talsmand Charlie Yaxley siger, at lokale fiskere hjalp de overlevende op af vandet. Derefter hjalp den libyske kystvagt de overlevende tilbage til kysten.

Hvis dødstallet bliver bekræftet, vil det være det højeste for et skibsforlis i Middelhavet i år.

Tusindvis af migranter drukner årligt i forsøget på at komme over Middelhavet.

I år er antallet af omkomne foreløbig lavere. Det skyldes især de bestræbelser på at forhindre migranterne i at tage af sted fra Libyen, som EU støtter.

Tidligere i juli omkom 72 mennesker, da en båd fuld af migranter forulykkede ud for Tunesiens kyst.