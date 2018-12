Mindst 10 dræbt under kampe i havneby i Yemen

Mindst ti personer er dræbt i kampe med regeringsstyrker i den strategisk vigtige havneby Hodeidah i Yemen. Det oplyser byens sundhedsvæsen og de lokale myndigheder.

FN advarer om, at Yemen er på randen af en større katastrofe, hvis der ikke iværksættes en effektiv nødhjælpsindsats.

Kampene brød ud i den østlige og sydlig del af Hodeidah fredag, oplyser en talsmand for soldater, som kæmper på eksilregeringens side.

Houthi-oprørerne bekræfter på deres egen tv-station, at deres enheder er involveret i kampe. Hospitalskilder siger, at otte houthi-oprørere og to soldater på regeringens side er dræbt.

En skrøbelig våbenhvile trådte i kraft den 13. november. Men der har alligevel været spredte sammenstød i den vigtige havneby, hvor over 70 procent af fødevarehjælpen til den nødstedte befolkning bliver modtaget.

Ifølge FN er 14 millioner mennesker i fare for at sulte, medmindre en effektiv hjælpeindsats indledes nu. 60 procent af befolkningen har ikke længere adgang til lægehjælp.

FN-støttede fredsforhandlinger om Yemen ventes at gå i gang i næste uge i Sverige.

En række vestlige lande har presset stadig mere på for at få en afslutning på den langvarige konflikt, der har bragt Yemen på randen af en sultkatastrofe og kostet over 10.000 mennesker livet.

Et flertal af medlemmerne i det amerikanske senat stemte onsdag for at udarbejde en resolution med krav om at standse USA's militærhjælp til Saudi-Arabien i Yemen.

En koalition under ledelse af Saudi-Arabien har i de seneste knap tre år bekæmpet houthi-oprørerne fra luften.