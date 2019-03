Milliardæren Bloomberg stiller ikke op ved præsidentvalget

Den amerikanske milliardær og tidligere New York-borgmester Michael Bloomberg stiller ikke op til det kommende præsidentvalg.

Det meddeler han tirsdag via mediet Bloomberg, som han ejer.

Bloomberg har tidligere luftet muligheden for at stille op som uafhængig.

I efteråret blev han dog registreret hos Demokraterne.

Siden da har han overvejet, om han ville udfordre USA's præsident, Donald Trump, i 2020.

- Jeg tror, at jeg ville slå Donald Trump ved et valg. Men jeg er også realistisk, i forhold til hvor svært det ville være for mig at få Demokraternes nominering i et så tætpakket felt, skriver han.

Over ti forskellige kandidater har meldt sig på banen som Demokraternes mulige kandidat ved valget næste år.

Bloomberg er ifølge erhvervsmagasinet Forbes verdens nienderigeste person. Han vil nu støtte Demokraternes kamp mod Trump økonomisk.

- Jeg er så heldig, at jeg har mulighed for at afsætte de nødvendige ressourcer til at forene folk og gøre en stor forskel, skriver Bloomberg.

Nogle af Bloombergs velkendte mærkesager er våbenkontrol og kampen mod klimaforandringer.

Ifølge nyhedsbureauet AP er han tidligere blevet vurderet til at ville have fået det svært i Demokraternes felt af nominerede.

Blandt andet fordi 77-årige, hvide Bloomberg ikke udstråler den diversitet, som Demokraterne i høj grad efterspørger.

Bloomberg har flere gange understreget vigtigheden af, at Demokraterne besejrer Donald Trump ved valget i 2020.

- Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg mener, at Donald Trump er en trussel mod vores land, lyder det fra Bloomberg.

Hillary Clinton meddelte mandag, at hun ikke stiller op. Clinton var Demokraternes kandidat ved valget i 2016, som Donald Trump vandt.

Blandt de prominente navne, der søger den demokratiske nominering, er senatorerne Kamala Harris, Bernie Sanders og Elizabeth Warren.