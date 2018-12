Michael Bloomberg vil betale af egen lomme, hvis han beslutter sig for at gå efter præsident-posten i 2020.

En af USA's rigeste mænd, den tidligere borgmester i New York City Michael Bloomberg, vil i begyndelsen af det nye år træffe en endelig beslutning om eventuelt at stille op til præsidentvalget i 2020.

Det siger Howard Wolfson, der er politisk rådgiver for den 76-årige Bloomberg.

Bloomberg skønnes at være god for 40 milliarder dollar. Det rækker til en placering som den tiende rigeste person i USA.

Han har længe flirtet med tanken om at forsøge at blive præsident i USA.

Og Bloomberg er indstillet på at bruge en pæn slat af sin formue på en valgkampagne, hvis han beslutter sig for gøre et forsøg på at blive præsidentkandidat for Det Demokratiske Parti.

- Han brugte over 100 millioner dollar på sin seneste kampagne i New York City, siger Wolfson til New York Daily News.

- Landet er betydeligt større, end byen er, så kan du selv lave regnestykket, tilføjer han.

Bloomberg stillede tre gange med succes op til posten som borgmester i New York og stod i spidsen for storbyen fra 2002 til 2013. Howard Wolfson fungerede som viceborgmester i Bloombergs administration.

Bloomberg finansierede altid sine valgkampagner af egen lomme, fortæller Wolfson. Og sådan bliver det også i et eventuelt forsøg på at gå efter præsidentembedet.

- Det har slet ikke været drøftet at gøre det anderledes fremover, siger han.

Michael Bloombergs formue har han skabt sig gennem finansmediet Bloomberg News.