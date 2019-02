Militante indgår fredsaftale i Centralafrika

Regeringen i Den Centralafrikanske Republik er nået til enighed om en fredsaftale med 14 væbnede oprørsgrupper i landet.

Det oplyser regeringen i en meddelelse på Twitter.

- Aftalen vil blive iværksat i morgen (søndag) og underskrevet i Bangui om få dage, meddeler regeringen.

FN bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at der er indgået en aftale.

Forhandlingerne mellem regeringen og oprørsgrupperne har fundet sted siden 24. januar i Sudans hovedstad, Khartoum.

Aftalen ses som et skridt i retning af at afslutte en konflikt, der i de seneste år har kostet tusinder af mennesker livet.

Omkring en femtedel af befolkningen, der tæller omkring 4,5 millioner mennesker, er flygtet fra deres hjem.

Konflikten i Den Centralafrikanske Republik begyndte i 2013, da en overvejende muslimsk oprørsgruppe afsatte den daværende præsident, François Bozize. Det førte til en modreaktion fra militante kristne grupper.