Militante dræber mindst otte ved checkpoints i Egypten

Mindst otte mennesker er dræbt i den nordlige del af Sinai-halvøen i Egypten.

Her har militante onsdag morgen angrebet flere af militærets og politiets checkpoints, rapporterer statsligt tv i Egypten.

Der er forskellige meldinger om, hvor mange der er dræbt ved angrebene.

Ifølge egyptisk tv har otte politi- og militærfolk mistet livet.

Læger og sikkerhedskilder på den urolige halvø sagde tidligere onsdag morgen, at ofrene er tre sikkerhedsfolk og en civil.

Andre sikkerhedskilder oplyser, at ti er dræbt, heriblandt fire militante.

Umiddelbart har ingen gruppe taget skylden for onsdagens angreb, der kommer samtidig med den muslimske eid-helligdag, der markerer afslutningen på ramadanen.

Egyptiske styrker har længe kæmpet mod militante islamister i den nordlige del af Sinai.

Her har de militante foretaget en lang række angreb mod både sikkerhedsstyrker og civile, særligt efter at Egyptens militær i 2013 tog magten ved et kup og fængslede den folkevalgte præsident, Mohamed Mursi, sammen med tusindvis af andre medlemmer af Det Muslimske Broderskab.

Kampene har kostet hundredvis af politifolk og soldater livet.