Militærfly vandbomber enorme skovbrande i Amazonas

Brasilien har søndag indsat to Hercules-militærfly i kampen mod de omfattende skovbrande, der hærger verdens største regnskov, Amazonas.

Flyene har kastet tusindvis af liter vand ned over skoven i et forsøg på at bekæmpe flammerne.

Røgskyerne har lagt sig tungt over byen Porto Velho, der er delstatshovedstad i delstaten Rondonia i det nordvestlige Brasilien. Det er her, flyene er med til bekæmpe de værste skovbrande i årevis.

Eksperter siger, at øget afskovning i den tørre periode - hvor store områder ryddes for at gøre plads til afgrøder eller græsning - har forværret problemet i år.

- Det bliver værre for hvert år. I år har røgen været virkelig alvorlig, siger 46-årige Deliana Amorim, som er en af de omkring 500.000 indbyggere i Porto Velho.

Snesevis af brandmænd er søndag rejst til regionen for at være med til at slukke brande.

Justitsminister Sergio Moro har også givet tilladelse til, at sikkerhedsstyrker indsættes for at være med til at stoppe den ulovlige afskovning.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har været under stort internationalt pres for at gøre noget ved skovbrandene, som han i første omgang antydede, at ngo'er havde påsat som hævn for, at han har skåret ned på tilskud til dem.

Lørdag hævdede han, at brandene kun raser i de områder, der allerede er ryddet, ikke i den tilbageværende skov.

EU's præsident, Donald Tusk, sagde lørdag under G7-topmødet i Frankrig, at det var vanskeligt at forestille sig, at EU vil underskrive en handelsaftale med den latinamerikanske handelssammenslutning Mercosur, så længe Brasilien ikke gør noget ved brandene.

De rekordmange brande i Amazonas har været et af temaerne på G7-ledernes møde i weekenden.

Her er man tæt på en enighed om, hvordan man kan hjælpe til med at stoppe rydningen af Amazonas og genoprette nogle af ødelæggelserne.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at hjælpen både omfatter teknisk støtte og økonomiske bidrag, "så vi kan hjælpe dem mest effektivt".

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, siger, at både Tyskland og andre lande vil tale med Brasiliens regering om genplantning, når brandene er slukket.

- Selvfølgelig er det brasiliansk territorium, men spørgsmålet om regnskoven er reelt et globalt spørgsmål, siger Merkel ifølge nyhedsbureauet AP.

- Det er lungerne for hele Jorden, der er påvirket, så vi må finde fælles løsninger.

Verdens største regnskov anses for at være helt afgørende som modvægt til klimaforandringer, idet den opsuger en hel del CO2.