Militær støtter ikke selvudnævnt præsident i Venezuela

Militæret i Venezuela afviser støtte til oppositionsleder og selvudnævnt præsident, Juan Guaió.

Det skriver Venezuelas forsvarsminister, Vladimir Padrino, på Twitter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker til trods for flere støtter som USA's præsident, Donald Trump, samt Canada og en række lande i Sydamerika.

Militæret reagerer få timer efter, at oppositionslederen foran en større menneskemængde i hovedstaden Caracas udråbte sig selv til præsident.

Han får støtte fra flere sider, hvor også den danske regering melder sig på banen, hvor udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) beretter om et "nyt håb i Venezuela".

- Danmark støtter de legitime demokratisk valgte institutioner - ikke mindst den lovgivende forsamling og dermed Juan Guaiós. Presser på for at EU melder samlet ud, skriver udenrigsminister på Twitter.

EU-præsident Donald Tusk siger onsdag, at han "håber at hele Europa vil stå sammen og støtte demokratiske kræfter i Venezuela".

Han skriver på Twitter, at modsat Maduro så har "den parlamentariske forsamling inklusiv Juan Guaió et demokratisk mandat fra Venezuelas borgere".

Juan Guaiós udmelding om posten som præsident sker på en dag, hvor situationen i landet er højspændt.

I løbet ad dagen har der været store demonstrationer både for og imod den siddende præsident, Nicolas Maduro. Mindst fire personer har mistet livet i urolighederne op til onsdagens demonstrationer.

Tidligt mandag morgen lokal tid forsøgte soldater fra Nationalgarden at kuppe den siddende præsident Maduro. Det mislykkedes dog, og 27 soldater blev anholdt.

Et fremtrædende medlem af Maduros socialistiske parti har bebudet, at landets parlament, som Guaidó er formand for, skal undersøges for sin rolle i kuppet.

Maduros regering har længe været under international kritik blandt andet fra USA, der har kaldt den for illegitim.

Da Juan Guaió udråbte sig selv til leder af Venezuela sagde han, at han ville udskrive et valg i landet, hvis militæret ville støtte ham.